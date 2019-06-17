Зібрання Філарета можна назвати чим завгодно, але не Собором Київського патріархату, – ПЦУ

«Собор», на який почесний патріарх Православної церкви України Філарет розсилає єпископам ПЦУ запрошення, в жодному випадку не може бути Помісним Собором Української Православної Церкви Київського Патріархату з кількох причин. Про це в інтерв’ю на «5 каналі» заявив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря, пише УП.

«По-перше, згідно з рішенням правдивого Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15 грудня 2018 року було прийняте рішення, що УПЦ Київського Патріархату як релігійне об’єднання припиняє свою діяльність шляхом об’єднання і приєднання до утворюваної Православної Церкви України», – зазначив Зоря.

«Я був і весь єпископат був на цьому Соборі, були делегати від духовенства мирян, … Є документи, є відеозаписи й численні свідки того, що рішення було прийняте відкрито за згодою всіх. Один тільки проголосував проти», – додав він.

За словами Зорі, відповідно до ухваленого рішення, свою діяльність припиняють статутні органи і втрачає чинність статут УПЦ КП. Він також додав, що згідно зі статутом УПЦ КП, Помісний архієрейський собор скликається Патріархом разом зі Священним Синодом.

«Священного синоду Київського Патріархату немає. Всі члени священного синоду КП, які були в його складі на 15 грудня, за виключенням патріарха Філарета і Білгородського митророполита в Росії жодним чином не підтримують такий розвиток подій», – Євстратій зауважив Зоря.

«Тому те зібрання, про яке ми чуємо від почесного Патріарха, під іменем Помісного Собору – насправді зібрання якихось невідомо яким чином запрошуваних осіб на щось, що можна назвати чим завгодно, але Помісним Собором Київського Патріархату це точно не буде», – підсумував Зоря.

Як повідомляв Львівський портал, на початку травня Філарет заявляв, що УПЦ Київського патріархату не є ліквідованою і направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. На цю зустріч тоді прибули лише чотири єпископи.

Своєю чергою у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної Церкви України.

12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної Церкви України, а згодом оголосив, що хоче керувати ПЦУ, натомість митрополиту Епіфанію слід залишити представлення Українською церкви за кордоном.

А митрополит Епіфаній на заяви Філарета зауважив, що повернення УПЦ до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності.

Нагадаємо, українські церкви об’єдналися у єдину Православну Церкву України 15 грудня 2018 року, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати ПЦУ, але окремі парафії, особливо на заході країни, переходять до Об’єднаної української церкви.

5 січня 2019 року у Стамбулі підписали Томос про автокефалію української церкви, а 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.