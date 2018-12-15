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Об'єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви

Соломія Григор'єва

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Предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя, пише Громадське.

 

Тепер новий очільник Православної церкви в Україні 6 січня поїде до Константинополя (Стамбул) та отримає від Вселенського патріарха Варфоломія томос — грамоту про створення єдиної автокефальної церкви в Україні. Таким чином, процедуру отримання церковної незалежності буде завершено.

Як це відбувалось – дивіться за посиланням.

Фото: ВОЛИНСЬКА ЄПАРХІЯ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

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