Об'єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви

Предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя, пише Громадське.

Тепер новий очільник Православної церкви в Україні 6 січня поїде до Константинополя (Стамбул) та отримає від Вселенського патріарха Варфоломія томос — грамоту про створення єдиної автокефальної церкви в Україні. Таким чином, процедуру отримання церковної незалежності буде завершено.

Як це відбувалось – дивіться за посиланням.

Фото: ВОЛИНСЬКА ЄПАРХІЯ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ