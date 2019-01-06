Українській Православній Церкві офіційно надали Томос про автокефалію

Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі передав томос про автокефалію Православної Церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив Президент України Петро Порошенко, передає Львівський портал.

Церемонія відбулася під час літургії у патріаршому храмі Святого Георгія. Богослужіння проводили спільно патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній.