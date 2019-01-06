Українській Православній Церкві офіційно надали Томос про автокефалію

Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі передав томос про автокефалію Православної Церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив Президент України Петро Порошенко, передає Львівський портал.
Церемонія відбулася під час літургії у патріаршому храмі Святого Георгія. Богослужіння проводили спільно патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній.
Щойно звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Автокефальна Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха! pic.twitter.com/SSOeU5xaWZ
— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 січня 2019 р.
Соломія Григор'єва