Повернення української церкви до «Київського патріархату» означатиме втрату Томосу, – Епіфаній

Повернення української православної церкви до структури Київського патріархату означатиме втрату Томосу та всіх здобутків церковної незалежності. Таку думку висловив предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю LB.ua, пише Укрінформ.

«…В умовах після об’єднання і отримання Томосу ідея Київського патріархату в тому вигляді, яким він був до Собору (Об’єднавчого – ред.), яка свого часу дала життя, подих, може це життя і забрати, розколоти помісну церкву. Сьогодні повернення до попередньої структури Київського патріархату означає повернення назад, в ізоляцію, втрату Томосу й усіх здобутків церковної незалежності», – наголосив митрополит.

Владика підкреслив, що якби не було рішення Помісного собору Київського патріархату про припинення діяльності релігійного об’єднання УПЦ КП шляхом об’єднання та приєднання до утворюваної Православної Церкви України, про припинення чинності Статуту і всіх статутних органів УПЦ КП, то не відбувся б і Собор, який об’єднав три гілки українського православ’я в єдину помісну церкву.

«Тому говорити про те, що зараз усупереч постановам Помісного собору УПЦ КП та Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року надалі структурно існує Київський патріархат – неправильно. Це неправильно і фактично, і тим більше юридично», – наголосив Епіфаній.

Водночас він визнав як беззаперечний факт, що Київський патріархат став предтечею отримання Томосу про автокефалію української православної церкви, а святійший патріарх Філарет зробив дуже багато для того, щоби українська церква стала незалежною.

При цьому, за словами митрополита, українська церква за всіма критеріями заслуговує на отримання статусу патріархату у майбутньому.

«Але порушувати це питання перед Вселенським Патріархом буде можливим тоді, коли у помісній церкві об’єднається якщо не все українське православ’я, то його переважна більшість», – заявив митрополит Епіфаній, додавши, що про це в своїх інтерв’ю не раз говорив і сам патріарх Філарет.

Предстоятель ПЦУ також підтвердив, що не отримував від патріарха Філарета запрошення на урочисте молитовне спілкування в пам’ять про священномученика Макарія, заплановане на 14 травня.

Втім згодом стало відомо, що запрошення все ж надійшло після того, як інформацію про це поширили засоби масової інформації. При цьому зазначається, що митрополит Епіфаній отримав запрошення також на бланку УПЦ КП, якої юридично не існує.

«До мене дійшла інформація із засобів масової інформації, що ви висловили невдоволення тим, що я не запросив вас на святкування пам’яті священномученика Макарія, митрополита Київського. Причина полягає в тому, що ви після обрання предстоятелем УПЦ жодного разу зі мною не проводили Божественну літургію впродовж п’яти місяців… Оскільки своїм невдоволенням ви висловили бажання взяти участь у святкуванні покровителя нашої української православної церкви свщмч. Макарія, митрополита Київського, я з радістю запрошую Ваше Блаженство на свято святителя Макарія в кафедральному патріаршому соборі 14 травня 2019 року», – йдеться у запрошенні митрополиту Епіфанію від імені патріарха Філарета.

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Як повідомляв Львівський портал, 10-11 квітня у Львові перебував предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній із першим офіційним архіпастирським візитом. Все, про що говорив Владика на зустрічі з журналістами, можна дізнатися у нашому матеріалі.