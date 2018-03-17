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Генпрокуратура підозрює «Нову пошту» у відмиванні грошей

Омелян Шевчук

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У Генеральній прокуратурі України підозрюють ряд посадових осіб групи «Нової пошти» у несплаті податків в особливо великих розмірах. Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Фейсбук.

«Генеральний прокурор Юрій Луценко бере під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Нова пошта» та інших споріднених підприємств за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України», – йдеться у повідомленні Лариси Сарган.

За даними ДФС та за матеріалами кримінального провадження, «посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов’язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах».

Матеріали провадження в присутності адвокатів представників ТОВ «Нова пошта» заслухають наступного тижня.

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