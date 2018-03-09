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Порошенко пообіцяв 10-річну програму для зміцнення статусу української мови

Омелян Шевчук

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Президент Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про розробку 10-річної програми укорінення та зміцнення державного статусу української мови. Про це глава держави заявив 9 березня під час урочистостей з нагоди вручення премії ім. Тараса Шевченка, передає Українська правда.

 

«До мене останнім часом багато разів зверталися з пропозицією оголосити 2019 рік роком української мови… Скажу прямо, я не хочу цього робити. Бо року – замало. А що наступного року? Про українську ми забудемо?», –  зазначив Порошенко.

«Найближчим часом я підпишу указ про розробку 10-річної програми укорінення та зміцнення державного статусу рідної української мови. Попереду – десятиліття української мови в Україні, протягом яких позитивні зміни мають стати незворотними – наголошую, незворотними», – заявив він.

«Боротися за українську – значить не лише вигукувати гасла та висувати вимоги до влади. Це значить купувати україномовні книги, передплачувати україномовні газети, віддавати перевагу україномовним версіям сайтів, і головне – говорити нею… Разом з тим мушу дбати і про те, аби наші законодавчі ініціативи залишали широкий простір для реалізації прав тих громадян України, чиєю рідною мовою чи мовою спілкування є російська, кримськотатарська та інші мови», – додав Порошенко.

Також президент зазначив, що до української мови має «прийти і опанувати» кожен громадянин України.

«Кожен має пройти свій шлях до мови, як, для прикладу, 20 років тому зробив це я. Моя українська – свідомий вибір повернутися до рідної мови, зроблений вже у зрілому віці», – зазначив президент.

Як відомо, депутатів закликають підтримати ініціативу проголошення 2018-го Роком державної мови. Водночас Меджліс кримськотатарського народу також просить Президента України оголосити Рік утвердження державної мови в Україні.

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