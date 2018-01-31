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Сьогодні – останній день реєстрації на пробне ЗНО-2018

Соломія Григор'єва

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Реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме до опівночі сьогодні, 31 січня. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, передає Львівський портал.

 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 24 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 31 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Також нагадаємо, що пробне ЗНО є платним. Цьогоріч вартість участі у такому тестуванні становить 132 гривні за одне ЗНО.

Детальніша інформація – на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі «Пробне ЗНО».

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