Сьогодні – останній день реєстрації на пробне ЗНО-2018

Реєстрація для участі в пробному ЗНО триватиме до опівночі сьогодні, 31 січня. Зареєструватися можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, передає Львівський портал.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 24 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 31 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Також нагадаємо, що пробне ЗНО є платним. Цьогоріч вартість участі у такому тестуванні становить 132 гривні за одне ЗНО.

Детальніша інформація – на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі «Пробне ЗНО».