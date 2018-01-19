Святослав Літинський: «У сервісних центрах МВС щодня відмивається близько п’яти тисяч доларів»

Відомий борець за права українців в Україні, асистент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка, про корупцію у сервісних центрах МВС:

«До мене дуже часто звертаються люди, які хочуть скласти іспит на отримання посвідченняводія і розповідають, що із 30 осіб лише двоє дійсно складає, а решта платить за це дві-три тисячі гривень. На іспиті із теорії вони проклацують завдання на комп’ютері, завалюють тест, та все одно у протоколі отримують відмітку про те, що іспит успішно складено. І більшість взагалі не складають практичну частину.

У вересні я доздавав на категорію «А». А коли здобуваєш нижчу категорію, то теорії складати не потрібно, а лише практику. Та частина хлопців, які отримували права вперше, обмежувалися лише теорією і не ходили на практичний іспит із водіння.

На мою думку, працівники СЦ МВС вчиняють корупційні дії, які є суспільно-небезпечні. Бо потім ці люди виїжджають на дороги, і багато із них не мають належних навичок кермування та теоретичних знань ПДР. Саме тому у нас стаються ДТП. Цю проблему можна спробувати вирішувати публічністю. До прикладу, у класах, де складаються іспити, необхідно поставити одну центральну відеокамеру, яка в режимі онлайн фіксуватиме монітори комп’ютерів під час складання тестів претендентами. Тоді будь-яка зацікавлена особа зможе прослідкувати: скільки моніторів засвітилося зеленим кольором через успішно складений тест, а скільки червоним, бо «учні» провалилися. Якщо результат розбігатиметься із офіційною відповіддю на запит, це свідчитиме про підтасування результатів і кримінальний злочин.

Цікаво, що у тому ж самому сервісному центрі, якщо складати практику, існує вимога, що спершу водія готують на спеціально облаштованому майданчику, а потім вже на дорозі. Бо якщо ти на навчальному майданчику губишся чи боїшся, то на дорозі ти точно можеш спровокувати ДТП. Коли ж ми запитали, де ці майданчики, то ствердної відповіді ніхто не давав, а все тому, щоб ми із камерою не могли зафіксувати, скільки конкретно людей складають практичну частину іспиту насправді. За перевіркою маршруту, де практичну частину, за документами, склало 99 осіб, на відео потрапило лише 6 осіб. Таким чином щодня без проблем відмивається близько 5 тисяч доларів на одному сервісному центрі МВС», – повідомив Святослав Літинський.

Детальніше читайте у нашому спец-проекті тут: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський»