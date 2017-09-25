Львів’янам нагадують про перевіркою димових та вентиляційних каналів напередодні опалювального сезону

Перед початком опалювального сезону управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради звертає увагу мешканців на справність та очищеність димових та вентиляційних каналів. Бо саме це забезпечує безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків протягом всього опалювального періоду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Так, за статистикою отруєння чадним газом впродовж 2016 року та з початку 2017 року, низка випадків отруєнь чадним газом безпосередньо залежить від справності та чистоти димових та вентиляційних каналів ваших осель. У 2016 році у Львові протягом осінньо-зимового періоду обліковано 42 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 78 осіб, з них 22 дітей. А з початку 2017 року обліковано 32 випадки отруєнь чадним газом, внаслідок яких постраждали 61 людина, з них 18 дітей.

Як інформує управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, відповідно до Правил безпеки системи газопостачання України, Львівські комунальні підприємства два рази в рік проводять обов’язкову перевірку та прочистку димових і вентиляційних каналів, і це оформляється актами. Один примірник актів передається у ПАТ «Львівгаз». Щоквартально відділи житлового господарства районів надають в управління житлового господарства інформацію про виконання робіт відповідно до правил газокористування в житловому фонді.

На 2017 рік ЛКП заплановано відремонтувати 751 димовий вентиляційний канал у житлових будинках комунальної власності. На зараз відремонтовано вже 604 одиниці. Також районні адміністрації міста за кошти міського бюджету, при проведенні робіт з ремонту покрівлі, ремонтують оголовки димових вентиляційних каналів.

У житлових будинках територіальної громади м. Львова, (а це 7 966 будинків) нараховується: 139 682 димових каналів та 318 055 вентиляційних каналів. П.4 рішенням виконавчого комітету від 21.02.2014 р. №160, доручено районним адміністраціям при розгляді питань влаштування нових і ліквідації існуючих опалювальних печей та кухонних вогнищ, влаштування нового автономного опалення взамін існуючого у квартирах (нежитлових приміщеннях) житлових будинків, надавати технічні висновки при умові проведення гільзування димових каналів.

Мерія застерігає мешканців не відноситись формально до підписання актів щодо очищення та ремонту димових та вентиляційних каналів, бо від цього може залежати ваше здоров’я, здоров’я ваших рідних, близьких та ваших сусідів.

Фото: dpgor.104.ua