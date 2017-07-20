Депутати не підтримала ухвалу про прийняття технічної документації нерухомості у Львові

Під час пленарного засідання депутати не підтримали ухвалу «Про прийняття технічної документації об’єктів нерухомого майна у місті Львові», яка мала на меті забезпечити отримання інформації про всі об’єкти, які є в комунальній власності, а також децентралізувати надання послуг державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як зазначено в пояснювальній записці до проекту ухвали, зважаючи на рекомендації Кабінету Міністрів України щодо забезпечення збереження матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг, а також архівних справ, які зберігаються у бюро технічної інвентаризації, є необхідність в передачі та отримання Львівською міської радою цих справ від Львівської обласної ради. Адже з метою отримання повної та всебічної інформації щодо об’єктів, які є у власності територіальної громади, міська рада повинна мати всю документацію, технічну інвентаризацію будинків, реєстрові книги та архівні справи.

Як раніше інформував Львівський портал, що із 2007 до 2017 року у Львові було вкрадено 81 приміщення, що належить місту.

До схеми розкрадання комунального майна у Львові причетні п’ятеро осіб, двох з них уже затримано. Також зазначалося про те, що поліція арештувала вкрадені з-під носа чиновників 24 приміщення у Львові. Водночас додамо, що чиновникам Садового закидають причетність до схеми масштабного розкрадання комунальних приміщень.

Також 8 червня прокуратура зареєструвала кримінальне провадження стосовно посадовців міської ради через службову недбалість.

Сьогодні депутати не схотіли поставити «незадовільно» чиновникам Садового за сміття і комунальне майно.