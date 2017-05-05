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Львів’ян запрошують на «Сніданок в музеї»

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У неділю, 7 травня, у Львівському літературно-меморіальному музеї Івана Франка відбудеться зустріч «Сніданок в музеї: поговоримо про те, що нами керує – любов чи голод?». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як інформують у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, у межах проекту під час «сніданку» просто неба, до якого запрошують відомих людей та простих львів’ян, говоритимуть про те, що нами керує – любов чи голод.

Розмову супроводжуватиме класична музика у виконанні колективу центру музичного розвитку «Темпо».

Також проект «Сніданок в музеях: поговоримо про…» мають намір реалізовувати в інших містах України, вибираючи щоразу нові теми для розмови. Організатори сподіваються, що музеї стануть улюбленим місцем зустрічі.

Розпочнеться зустріч о 11:00 год.

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