Віце-прем’єр Розенко завтра приїде з робочою поїздкою на Львівщину

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко 12-13 січня відвідає з робочою поїздкою Львівську та Івано-Франківську області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі уряду.

12 січня у с. Яворів Турківського району Львівської області Павло Розенко візьме участь в урочистій церемонії відкриття Кубку світу Міжнародного параолімпійського комітету з лижних перегонів та біатлону.

13 січня о 10:15 в Івано-Франківську під головуванням Павла Розенка відбудеться нарада з керівництвом області та райдержадміністрацій з питань підвищення соціальних стандартів для населення.

Фото: First Truth&Transparency Committee