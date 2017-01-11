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Віце-прем’єр Розенко завтра приїде з робочою поїздкою на Львівщину

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Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко 12-13 січня відвідає з робочою поїздкою Львівську та Івано-Франківську області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі уряду.

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12 січня у с. Яворів Турківського району Львівської області Павло Розенко візьме участь в урочистій церемонії відкриття Кубку світу Міжнародного параолімпійського комітету з лижних перегонів та біатлону.

13 січня о 10:15 в Івано-Франківську під головуванням Павла Розенка відбудеться нарада з керівництвом області та райдержадміністрацій з питань підвищення соціальних стандартів для населення.

Фото: First Truth&Transparency Committee

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