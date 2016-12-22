Нові смітники у центрі Львова «вилізли боком». На посадовців Галицької РА відкрито кримінал

Галицький районний суд міста Львова надав начальнику слідчого відділу Галицької відділу Національної поліції тимчасовий доступ для вивчення документів конкурсу на вивезення сміття, де переможцем стала компанія «Грінера Україна». Дозвіл надано в рамках досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення.

Як повідомляють «Наші гроші.Львів», правоохоронці підозрюють чиновників у зловживанні службовим становищем. Про це стало відомо з ухвали суду від 16 грудня 2016 року.

Згідно з ухвалою, слідчі мають повний доступ до документів, пов’язаних з вивезенням сміття фірмою «Грінера Україна» з території Галицького району. Йдеться про конкурсну документацію, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, угоди, рахунки тощо. Крім того, слідчі мають намір вивчити документи про створення конкурсної комісії та протоколи її засідань.

Нагадаємо, 30 листопада поточного року відбулось друге закрите засідання конкурсної комісії Галицької райадміністрації, результатом якого стала поява нового оператора на львівському ринку вивезення сміття. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Грінера Україна», яке досі не працювало у Львові, але запропонувало найнижчу ціну на послуги. Ціни інших учасників конкурсу, а це ТОВ «CATЛьвів» та ТОВ «ABE-Львів», були незначно більшими.

12 грудня на адресу слідчого відділу Галицького відділу поліції надійшла заява про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами Галицької райадміністрації за ч.1 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Хто звернувся в поліцію з даною заявою в судовій ухвалі не зазначено, проте в ній йшлося про те, що конкурсна комісія, зловживаючи службовим становищем, надала перевагу фірмі, заявка якої не відповідала конкурсній документації.

«Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Галицької райадміністрації вчинили зловживання службовим становищем при проведенні конкурсу щодо надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, надавши перевагу учаснику ТОВ «Грінера Україна», – зазначено в ухвалі Галицького районного суду.

Документи слідчі можуть вивчати до 16 січня 2017 року.

Водночас прес-службі міської ради Львова розіслала повідомлення про те, що конкурс відбувався прозоро.

«Конкурс відбувався у 2 етапи. Перший – це розкриття конкурсних пропозицій. Другий – це, власне, розгляд та оцінка заявки, а також визначення переможця. Як відзначають в РА, одним із найважливіших критеріїв вибору була ціна. Іншим важливим елементом заявки була кількість лотів (за кількістю ЛКП в районі), на які подавались претенденти. Одна із компаній подала заявку лише на 1 із 6 лотів, а інша – запропонувала дещо вищу ціну, аніж «Грінера». Відтак, шляхом голосування переможцем конкурсу було обрано «Грінеру».

Засновником ТОВ «Грінера Україна» є громадянин США Богдан Михалусь. Це перший досвід роботи фірми на львівському ринку, хоча сам Михалусь вже неодноразово приїжджав до Львова з пропозицією працювати на ринку вивезення ТПВ. Зокрема його компанія After All була серед тих 43 компаній, що звертались з пропозицією будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Він також був позаштатним радником міського голови Львова Андрія Садового.

Як відомо, саме фірма «Грінера» надала в оренду міській раді Львова сміттєпресувальну техніку, проти якої виступили мешканці Рясне та Білогорщі. 22 грудня обурені мешканці зірвали сесію міської ради.

Варто згадати, що нещодавно журналісти виявили несанкціоноване сміттєвалище на вул. Вернадського. Як потім стало відомо, це сміття звозилось туди, поки укладались договори із новм перевізником “Грінера”.