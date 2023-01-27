Росіяни готуються експортувати електроенергію з ЗАЕС в РФ, – Генштаб

Російські загарбники планують налагодити постачання електроенергії з окупованої ними Запорізької АЕС до Росії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

«За наявною інформацією, в Енергодарі, з 2 лютого, ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до росії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

Додамо, що окупанти захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня. Відтоді вона перебуває виключно під контролем російських військ.

6 грудня офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що РФ не відводитиме свої війська з території ЗАЕС в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї, а згодом росіяни розмістили біля енергоблоку кілька реактивних систем залпового вогню «Град».

«Енергоатом» уже підрахував, що збитки від окупації росіянами ЗАЕС вже перевалили за 28 млрд грн.