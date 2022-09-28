Війна закінчиться лише після повної деокупації України, – Зеленський

Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території, і лише тоді можна буде говорити про закінчення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

«Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він – мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина – у якомусь компромісі, то, повірте мені, Росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі», – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але точно може відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі. Він переконаний, що війна Росії проти України продемонструвала необхідність перезавантаження міжнародних інституцій, які мають реагувати швидше, бажано – превентивно, а не чекати поганого результату.

Також, на його думку, можна вірити чи не вірити в погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, але світ точно має бути міцним і не боятися залякувань з боку того чи іншого агресора.

«Бо таких погроз буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі чим завгодно – ядерною зброєю, чи голодом, чи анексією, чи окупацією», – сказав Володимир Зеленський.

Президент переконаний, що Україна може подати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на території нашої країни агресор порушував права людини, катував, ґвалтував, захоплював атомну електростанцію, погрожував ядерною зброєю тощо. Тому спеціальна робоча група напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки для нашої країни.

«Ми надіслали їх світовим лідерам і хотіли б їх застосувати. Важливо, щоб країни, які опиняються в небезпеці, за короткий час могли отримати і зброю, і санкції проти агресора, і фінансову допомогу», – наголосив Володимир Зеленський.

Додамо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові просуваються вперед, однак деталей поки не розказав.

Нагадаємо, Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 км кв території, а загалом на сході й півдні – 6000 км кв.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили вже 40 населених пунктів на Харківщині, серед них –Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова. Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

Станом на 16 вересня на Харківщині ЗСУ звільнили від російських окупантів уже 421 населений пункт.

Від суботи, 17 вересня, українські військові контролюють лівий берег річки Оскіл.

27 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили важливий для росіян пункт – Куп’янськ-Вузловий.

Також стало відомо, що окупанти планували вже в листопаді приєднати Харківщину до Росії. Росія навіть розробила «Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу РФ», який мав проходити з 1 по 7 листопада.