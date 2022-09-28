Ми просуваємося вперед, – Зеленський про фронт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові просуваються вперед, однак деталей поки не розказав. Про це йдеться у вечірньому відеозверненні президента.

Так, за словами Зеленського, українські захисники просуваються і звільняють окуповані росіянами території.

«Щодо фронту, то скажу коротко й поки що без деталей, хоч вони будуть хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю», – зазначив він.

Нагадаємо, Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 км кв території, а загалом на сході й півдні – 6000 км кв.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили вже 40 населених пунктів на Харківщині, серед них –Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова. Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

Станом на 16 вересня на Харківщині ЗСУ звільнили від російських окупантів уже 421 населений пункт.

Від суботи, 17 вересня, українські військові контролюють лівий берег річки Оскіл.

27 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили важливий для росіян пункт – Куп’янськ-Вузловий.

Також стало відомо, що окупанти планували вже в листопаді приєднати Харківщину до Росії. Росія навіть розробила «Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу РФ», який мав проходити з 1 по 7 листопада.