Вже в листопаді Харківщину планували приєднати до РФ

Росія розробила «Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу Російської Федерації». Псевдореферендум мав проходити з 1 по 7 листопада. Про це пише Радіо Свобода.

Так, «референдум» планували розпочати 1 листопада. Люди нібито мали б змогу голосувати протягом семи днів – до 7 листопада. Однак Кремль визначив результати ще до початку самого «голосування».

У стратегії 75% людей підтримали приєднання Харківщини до РФ.

Загалом, за даними документу, в «референдумі» взяли б участь 142 тисячі виборців, з яких понад 100 тисяч – «за».

«Стратегію» розробили не так давно, адже на ній зазначено карту лінії фронту станом на 24 серпня. Проблемами для проведення «референдуму» назвали відсутність кадрів для роботи у виборчих комісіях і проукраїнські настрої населення.

Російські пропагандисти мали на меті дотримуватися тези, що приєднання Харківщини до Росії є неминучим та робити акценти на економічні й соціальні вигоди для місцевих мешканців.

Росіяни розписали декілька етапів так званої піар-кампанії. Зокрема слогани «Скажи Росії так» та «Росія тут назавжди».

Пропагувати «референдум» також планували за допомогою православних свят. Зокрема, 21 вересня на окупованій на той момент Харківщині мав відбутися хресний хід на його підтримку, а з 1 по 6 листопада, у дні так званого «голосування» вони мали відбуватися щодня.

Окрім того, росіяни обрали навіть гімн «референдуму» – зі словами «Скажи Росії так. Перед Богом ми один народ».

Нагадаємо, Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 км кв території, а загалом на сході й півдні – 6000 км кв.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили вже 40 населених пунктів на Харківщині, серед них –Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова. Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

Станом на 16 вересня на Харківщині ЗСУ звільнили від російських окупантів уже 421 населений пункт.

Від суботи, 17 вересня, українські військові контролюють лівий берег річки Оскіл.