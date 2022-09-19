Контрнаступ на Херсонщині прогресує, росіяни намагаються відступати, – ISW

Український контрнаступ у Херсонській області прогресує – росіяни намагаються сповільнити його і відступити на більш захищені позиції, а не зупинити його або відкинути. Про це з посиланням на американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомляє УП.

Безперервні українські атаки на російські наземні лінії зв’язку (GLOC) через Дніпро на заході Херсонської області, схоже, чинять дедалі більший вплив на російські постачання на правому березі. Останні повідомлення свідчать про нестачу продовольства і води в окупованому Росією Херсоні та, принаймні, тимчасове ослаблення вогню російської артилерії. Крім того, на деяких ділянках російської лінії фронту зазнали поразки неякісні підрозділи, що дозволило українським військам просунутися вперед.

Найближчими тижнями українські сили, ймовірно, повернуть собі більшу частину, якщо не всю західну частину Херсонської області, якщо продовжать переривати російські GLOC і просуватися вперед. Росіяни намагаються відступити на більш захищені позиції в рамках контрольованого відходу, аби уникнути хаотичного відступу, характерного для краху російської оборони на Харківщині.

Як пише ISW, українські успіхи можуть бути повільні, якщо російські війська будуть злагоджені, але можуть і значно прискоритися.

Українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, незважаючи на зусилля Росії щодо їх стримування.

Донецька область наразі є єдиним регіоном, де російські війська все ще намагаються проводити наступальні операції. Як пише ISW, є нерегулярні повідомлення про обмежені українські контратаки, але немає доказів того, що Україна готує великомасштабну контрнаступальну операцію в цьому районі.

Крім того, ISW зазначає, що президент Росії Володимир Путін, схоже, все більше покладається на нерегулярні, погано навчені спеціальні добровольчі та маріонеткові підрозділи замість того, щоб поновити розбиті підрозділи російських сухопутних військ.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 км кв території, а загалом на сході й півдні – 6000 км кв.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили вже 40 населених пунктів на Харківщині, серед них –Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова. Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

Станом на 16 вересня на Харківщині ЗСУ звільнили від російських окупантів уже 421 населений пункт.

У Генштабі додають, що 11 вересня ЗСУ вигнали окупантів зі ще 20 населених пунктів. Відступаючи на Харківщині і Донеччині, російські загарбники поспіхом кидають свої позиції, техніку і зброю, втікають вглиб тимчасово зайнятих територій чи в саму рф.

Крім того, захисники України покращують своє тактичне положення і на Херсонському напрямку. Офіційно відомо про звільнення близько 500 кв км території, лінію фронту вдалося посунути від 4 до 12 км.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, вперше коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Зі свого боку глава Пентагону Ллойд Остін назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова й Херсона.

В американському Інституті дослідження війни вже заявили, що менше ніж за тиждень наступу ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська окупували загалом із квітня.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом», втім не виключено, що росіяни також можуть піти у свій наступ.