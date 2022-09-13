ЗСУ розбили головні сили Росії, визначені для потенційної війни з НАТО, – британська розвідка

Українські військові розгромили 1 гвардійську танкову армію РФ, яка мала б обороняти Москву та контратакувати при потенційній війні Росії з НАТО. Про це йдеться в огляді британської розвідки за 13 вересня, яке опублікувало Міноборони Великобританії.

За даними британської розвідки, виведені за останній тиждень із Харківщини частини російських військ входили до складу 1 гвардійської танкової армії, яка підпорядкована Західному військовому округу.

Ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну цей підрозділ зазнав значних втрат і не був повністю відновлений до того, як ЗСУ почали свій контрнаступ на Харківському напрямку.

«1 гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, призначена для оборони Москви, а також для контрударів, якщо була б війна з НАТО. Із сильним занепадом 1 гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал», – вказано в огляді.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 км кв території, а загалом на сході й півдні – 6000 км кв.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині, серед них –Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова.

Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

У Генштабі додають, що 11 вересня ЗСУ вигнали окупантів зі ще 20 населених пунктів. Відступаючи на Харківщині і Донеччині, російські загарбники поспіхом кидають свої позиції, техніку і зброю, втікають вглиб тимчасово зайнятих територій чи в саму рф.

Крім того, захисники України покращують своє тактичне положення і на Херсонському напрямку. Офіційно відомо про звільнення близько 500 кв км території, лінію фронту вдалося посунути від 4 до 12 км.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, вперше коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Зі свого боку глава Пентагону Ллойд Остін назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова й Херсона.

В американському Інституті дослідження війни вже заявили, що менше ніж за тиждень наступу ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська окупували загалом із квітня.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом», втім не виключено, що росіяни також можуть піти у свій наступ.

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