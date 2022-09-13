Частина російських військ із Харківщини повернулась у РФ, – Пентагон

Міністерство оборони США вважає, що Росія переважно здала свої позиції українським силам в околицях Харкова на північному сході, а багато військ РФ відходять через державний кордон. Про це пише Європейська правда з посиланням на Reuters і CNN.

«Загалом за нашими оцінками, українці досягають успіхів у боротьбі за звільнення та повернення території на півдні та сході. Біля Харкова, за нашими даними, російські сили в основному поступилися українцям своїми територіальними здобутками та відступили на північ і схід. Багато з них перейшли через кордон із Росією», – сказав 12 вересня високопосадовець Пентагону на умовах анонімності.

Це твердження спростовує заяву російської пропаганди про те, що відхід окупантів з Харківщини був запланованим і покликаним посилити угруповання на Донбасі.

Крім того, за оцінкою США, українські війська, «дуже ймовірно, взяли під контроль Куп’янськ та Ізюм, а також деякі менші села». Про повне звільнення Куп’янська та Ізюма Україна офіційно не повідомляла, але там було піднято українські прапори.

Натомість РФ зосередилася на ділянці фронту від Сіверська до Бахмута на Донеччині, вважають у Пентагоні.

«Бахмут продовжує залишатися тим центром, де російські сили намагаються завоювати позиції. Ми продовжуємо спостерігати інтенсивне застосування артилерії та авіаударів», – відзначив він.

На Херсонщині, за оцінками Пентагону, відбуваються «усвідомлені та вивірені операції з боку українців, які передбачають певний помірний рух уперед».

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 км кв території, а загалом на сході й півдні – 6000 км кв.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині, серед них –Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова.

Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

У Генштабі додають, що 11 вересня ЗСУ вигнали окупантів зі ще 20 населених пунктів. Відступаючи на Харківщині і Донеччині, російські загарбники поспіхом кидають свої позиції, техніку і зброю, втікають вглиб тимчасово зайнятих територій чи в саму рф.

Крім того, захисники України покращують своє тактичне положення і на Херсонському напрямку. Офіційно відомо про звільнення близько 500 кв км території, лінію фронту вдалося посунути від 4 до 12 км.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, вперше коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Зі свого боку глава Пентагону Ллойд Остін назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова й Херсона.

В американському Інституті дослідження війни вже заявили, що менше ніж за тиждень наступу ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська окупували загалом із квітня.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом», втім не виключено, що росіяни також можуть піти у свій наступ.

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