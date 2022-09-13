Під час контрнаступу ЗСУ ліквідували російської техніки на 670 млн доларів

За п’ять днів контрнаступу, з 6 по 11 вересня, російська армія втратила військової техніки на понад 670 мільйонів доларів. Про це повідомляє українська редакція Forbes.

Так, за даними Генштабу, з 6 по 11 вересня ЗСУ ліквідували 2850 російських окупантів та 590 одиниць їхньої техніки, з якої значну частину ворог втратив на Харківщині.

Загалом втрати армії РФ становили 86 танків, 6 літаків, 7 гелікоптерів, 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Найдорожчою втратою став комплекс радіоелектронної боротьби «Москва-1» вартістю 57 мільйонів доларів. Його окупанти втратили на Запоріжжі.

На Харківщині ЗСУ знищили винищувач-бомбардувальник Су-34 за 36 мільйонів доларів та контрбатарейну радіолокаційну систему «Зоопарк-1М» за 25 мільйонів доларів.

Окрім того, за даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у 104 мільйони доларів. Зокрема йдеться про 9 гаубиць «Мста-С» та «Мста-Б» загальною вартістю понад 43 мільйони доларів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 53 300 військових, 2 175 танків, 244 літаки та 213 гелікоптерів.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 км кв території. Там наші війська просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ, відтак до виходу на держкордон залишилось близько 50 км.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 40 населених пунктів на Харківщині, серед них – Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова.

Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України, зокрема Збройні сили України встановили український прапор над звільненим від російських окупантів прикордонному селі Тернова.

У Генштабі додають, що лише за одну добу ЗСУ вигнали окупантів зі ще 20 населених пунктів. Відступаючи на Харківщині і Донеччині, російські загарбники поспіхом кидають свої позиції, техніку і зброю, втікають вглиб тимчасово зайнятих територій чи в саму рф.

12 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України.

Крім того, захисники України покращують своє тактичне положення і на Херсонському напрямку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, вперше коментуючи український наступ на окремих напрямках, заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Зі свого боку глава Пентагону Ллойд Остін назвав надихаючими успіхи ЗСУ біля Харкова й Херсона.

В американському Інституті дослідження війни вже заявили, що менше ніж за тиждень наступу ЗСУ звільнили більше територій, ніж російські війська окупували загалом із квітня.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков порівняв український контрнаступ у Харківській області зі сніговою кулею, яка «котиться вниз схилом», втім не виключено, що росіяни також можуть піти у свій наступ.