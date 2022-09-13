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Росія втратила ще один літак та щонайменше 350 бійців

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 53 300 військових, 2 175 танків, 244 літаки та 213 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 13 вересня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 53 300 (+350) осіб,
  • танків ‒ 2 175 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 662 (+22) од,
  • артилерійських систем – 1 279 (+10) од,
  • РСЗВ ‒ 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 165 (+3) од,
  • літаків – 244 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 469 (+6) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 904 (+1),
  • Крилаті ракети – 233 (+17);
  • Спеціальна техніка ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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