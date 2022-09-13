Росія втратила ще один літак та щонайменше 350 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 53 300 військових, 2 175 танків, 244 літаки та 213 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 13 вересня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 53 300 (+350) осіб,
- танків ‒ 2 175 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 662 (+22) од,
- артилерійських систем – 1 279 (+10) од,
- РСЗВ ‒ 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 165 (+3) од,
- літаків – 244 (+1) од,
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 469 (+6) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 904 (+1),
- Крилаті ракети – 233 (+17);
- Спеціальна техніка ‒ 117 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк