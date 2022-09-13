Росія втратила ще один літак та щонайменше 350 бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 53 300 військових, 2 175 танків, 244 літаки та 213 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 13 вересня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 53 300 (+350) осіб,

танків ‒ 2 175 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 662 (+22) од,

артилерійських систем – 1 279 (+10) од,

РСЗВ ‒ 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 165 (+3) од,

літаків – 244 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 469 (+6) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 904 (+1),

Крилаті ракети – 233 (+17);

Спеціальна техніка ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.