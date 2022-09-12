На Харківщині окупанти через контрнаступ ЗСУ вже прощаються з рідними, – СБУ

Російські окупанти скаржаться, що в них закінчуються боєприпаси і немає з чим воювати, тому вони починають прощатися зі своїми рідними. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, СБУ оприлюднили перехоплену телефонну розмову російського військового, який воює на Харківщині, з дружиною. Окупант скаржиться, що ЗСУ йдуть в наступ, а у них закінчуються боєприпаси і воювати вже доводиться навіть з пораненнями.

«Ми не можемо тримати оборону, у них занадто серйозна зброя в порівнянні з нашими. Ми запросили підтримку авіації, нам сказали тримати оборону самим», – каже він.

Крізь сльози військовий також скаржиться, що не має ні сил, ні нервів. Також в окупантів немає зброї та патронів.

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