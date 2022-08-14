Росіяни знову обстріляли Енергодар

Російські окупанти знову атакували Енергодар. Є жертви. про це Львівському порталу повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Так, у неділю, 14 серпня, близько 15:00 год. знову обстріляли Енергодар, що на Запоріжжі. За словами мера міста, зафіксовано щонайменше шість ворожих удари.

Унаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович. Ще двоє місцевих мешканців отримали поранення та були доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.

«В першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також не вціліла», – йдеться в повідомленні.

Орлов також додав, що росіяни обстрілювали Енергодар з передмістя – району яхт-клубу (СОТ «Волна»).

Як повідомляв Львівський портал, 5 серпня російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, що знаходиться поруч із містом Енергодар. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Наступного дня, 6 серпня, російські війська знову обстріляли майданчик Запорізької атомної станції. Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ЗАЕС. На станції пояснюють, що тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

11 серпня рашисти чотири рази обстріляли ЗАЕС та територію поруч. Один із ударів прийшовся на ділянку біля першого енергоблоку. Пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Зі свого керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.