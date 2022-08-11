росія знову обстріляла Запорізьку АЕС. Оновлено

У четвер, 11 серпня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС – найбільшу атомну електростанцію в Європі. Про це повідомляє «Енергоатом» у своєму Telegram.

Ворог влучив у район комендатури станції – «прильоти» були безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

На невеличкій ділянці зайнялася трава, обійшлося без постраждалих. Однак окупанти на цьому не зупинились і відкрили вогонь по району пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС.

«Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести «перезмінку», адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни», – йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО: о 17:50 год. «Енергоатом» повідомив про третій за день обстріл росіян у районі ЗАЕС. Він знову прийшовся на територію сусідньої пожежної частини. Постраждалих немає.

О 18:06 год. ворог вчетверте поцілив у Запорізьку АЕС. Цього разу удар прийшовся на ділянку біля першого енергоблоку. Пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків.

«Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків», – додають в «Енергоатомі».

Нагадаємо, 5 серпня російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Наступного дня, 6 серпня, російські війська знову обстріляли майданчик Запорізької атомної станції. Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ЗАЕС. На станції пояснюють, що тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Зі свого керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

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