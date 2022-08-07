Окупанти обстріляли ракетами Запорізьку АЕС, є поранений працівник

У суботу, 6 серпня, російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли майданчику Запорізької атомної станції та міста Енергодар. Вони влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Про це йдеться в Телеграмі Енергоатому.

В Енергоатомі припускають, що цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. Мова йде про 174 контейнери, в кожному з яких є по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.

Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. У компанії пояснюють, що через це вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.

Через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 кв. м віконних поверхонь в різних будівлях станції.

Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС – він був доправлений у міську лікарню.

В Енергоатомі зазначили, що всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки.

російські військові стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору м. Енергодар.

«Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності термінового виведення озброєних військових рф із території цивільного ядерного об‘єкту України – ЗАЕС – та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони!», – йдеться у повдіомленні.

Як повідомляв Львівський портал, у п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф. Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудив Євросоюз.

Станом на суботу, 6 серпня, працівники ЗАЕС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, хоча самі можуть опинитись у небезпеці, якщо окупанти знову відкриють вогонь, адже російські війська зайняли усі підвали на станції.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

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