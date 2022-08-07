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Британська розвідка назвала, скільки рф втратила в Україні генералів

Ольга Денисяка

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Від початку російського вторгнення в Україні як мінімум 6 російських командувачів були звільнені і 10 російських генералів загинули. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в неділю, повідомляє Європейська правда.

«Погана результативність російських збройних сил під час вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що, ймовірно, призвело до звільнення як мінімум шести російських командирів з початку бойових дій у лютому 2022 року», – йдеться у зведенні.

Йдеться, зокрема, про звільнення командувачів Східного та Західного військових округів Росії.

Генерала-полковника Александра Чайка було звільнено з посади командувача Східного військового округу у травні 2022 року.

Генерал-полковник Александр Журавльов, командувач Західного військового округу з 2018 року, був відсутній на святкуванні Дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, і, швидше за все, його замінив генерал-лейтенант Владімір Кочетков.

Генерал Александр Дворніков був зміщений після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, а генерал Сергєй Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

«Ці звільнення посилюються тим, що на полі бою в Україні загинули щонайменше 10 російських генералів. Сукупний вплив на узгодженість командування, ймовірно, посилює тактичні та оперативні проблеми Росії», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв про ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

  1. генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41 загальновійськової армії;
  2. генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41 загальновійськової армії;
  3. генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29 загальновійськової армії;
  4. генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150 мотострілецької дивізії;
  5. генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141 моторизованого полку Нацгвардії рф;
  6. генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49 загальновійськової армії Південного військового округу рф;
  7. генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8 загальновійськової армії;
  8. полковник Деніс Курило, командир 200 окремої мотострілецької бригади зс рф;
  9. полковник Александр Беспалов, командир 59 гвардійського полку;
  10. полковник Іван Грішін, командир 49 зенітної ракетної бригади зс рф;
  11. підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу;
  12. капітан Александр Вигуляр, командир парашутно-десантної роти 106 парашутно-десантної дивізії;
  13. генерал-майор збройних сил рф Роман Кутузов;
  14. полковник Руслан Ширин, начальник штабу 336 окремої гвардійської бригади морської піхоти Балтійського флоту;
  15. полковник Сєргєй Постнов, начальник групи інформаційного реагування 1 відділу департаменту зі взаємодії зі ЗМІ росгвардії;
  16. полковник Владімір Іванов, працівник пресслужби міноборони рф;
  17. полковник Сєргєй Кузьмінов, заступник командира 106 дивізії ВДВ;
  18. полковник Сєргєй Кенс, заступник командира 20 мотострілецької дивізії;
  19. майор Дмітрій Семенов, начальник штабу – заступник командира загону 16 обрспн;
  20. підполковник Віктор Пахольский, заступник командира 39 вертолітного полку;
  21. капітан Станіслав Черкашин;
  22. майор Олег Лямін;
  23. підполковник Алєксандр Сорочинский.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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