Британська розвідка назвала, скільки рф втратила в Україні генералів

Від початку російського вторгнення в Україні як мінімум 6 російських командувачів були звільнені і 10 російських генералів загинули. Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в неділю, повідомляє Європейська правда.

«Погана результативність російських збройних сил під час вторгнення в Україну дорого обійшлася російському військовому керівництву, що, ймовірно, призвело до звільнення як мінімум шести російських командирів з початку бойових дій у лютому 2022 року», – йдеться у зведенні.

Йдеться, зокрема, про звільнення командувачів Східного та Західного військових округів Росії.

Генерала-полковника Александра Чайка було звільнено з посади командувача Східного військового округу у травні 2022 року.

Генерал-полковник Александр Журавльов, командувач Західного військового округу з 2018 року, був відсутній на святкуванні Дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, і, швидше за все, його замінив генерал-лейтенант Владімір Кочетков.

Генерал Александр Дворніков був зміщений після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, а генерал Сергєй Суровікін прийняв командування Південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.

«Ці звільнення посилюються тим, що на полі бою в Україні загинули щонайменше 10 російських генералів. Сукупний вплив на узгодженість командування, ймовірно, посилює тактичні та оперативні проблеми Росії», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв про ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.