ЗСУ знищили російського майора і полковника

Українські захисники ліквідували ще двох російських військових із вищого офіцерського складу. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Перший «денацифікований» офіцер російської армії – полковник Сєргєй Кенс. Він був заступником командира 20 мотострілецької дивізії.

Компанію йому склав майор Дмітрій Семенов, який був начальником штабу – заступником командира загону 16 обрспн.

Крім того, українські військові ліквідували й заступника командира 106 дивізії ВДВ полковника Сєргєя Кузьмінова.

Де саме і за яких обставин вдалося ліквідувати цих командирів російських окупантів, у ЗСУ не уточняють.

Як повідомляв Львівський портал, більше ніж за чотири місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 17 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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