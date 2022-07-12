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ЗСУ знищили російського майора і полковника

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Українські захисники ліквідували ще двох російських військових із вищого офіцерського складу. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Перший «денацифікований» офіцер російської армії – полковник Сєргєй Кенс. Він був заступником командира 20 мотострілецької дивізії.

Компанію йому склав майор Дмітрій Семенов, який був начальником штабу – заступником командира загону 16 обрспн.

Крім того, українські військові ліквідували й заступника командира 106 дивізії ВДВ полковника Сєргєя Кузьмінова.

Де саме і за яких обставин вдалося ліквідувати цих командирів російських окупантів, у ЗСУ не уточняють.

Як повідомляв Львівський портал, більше ніж за чотири місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 17 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

  • генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;
  • генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії рф;
  • генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу рф;
  • генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;
  • полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;
  • полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;
  • полковник Іван Грішін, командир 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф;
  • підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу;
  • капітан Александр Вигуляр, командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії;
  • генерал-майор збройних сил рф Роман Кутузов;
  • полковник Руслан Ширин, начальник штабу 336 окремої гвардійської бригади морської піхоти Балтійського флоту;
  • полковниа Сєргєй Постнов, начальник групи інформаційного реагування 1 відділу департаменту зі взаємодії зі ЗМІ росгвардії;
  • полковник Владімір Іванов, працівник пресслужби міноборони рф;
  • полковник Сєргєй Кузьмінов, заступник командира 106 дивізії ВДВ.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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