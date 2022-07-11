ЗСУ ліквідували ще одного російського полковника

Українські військові знищили ще одного полковника ворожої армії Сєргєя Кузьмінова. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Полковник російської армії Сєргєй Кузьмінов був заступником командира 106 дивізії ВДВ. Українські військові кажуть, що окупант зробив «жест доброї волі» і правильно повернувся додому.

Де саме і коли вдалося ліквідувати російського полковника, у ЗСУ не уточняють.

Як повідомляв Львівський портал, більше ніж за чотири місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 16 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;

генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії рф;

генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу рф;

генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;

полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;

полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;

полковник Іван Грішін, командир 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф;

підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу;

капітан Александр Вигуляр, командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії;

генерал-майор збройних сил рф Роман Кутузов;

полковник Руслан Ширин, начальник штабу 336 окремої гвардійської бригади морської піхоти Балтійського флоту;

полковниа Сєргєй Постнов, начальник групи інформаційного реагування 1 відділу департаменту зі взаємодії зі ЗМІ росгвардії;

полковник Владімір Іванов, працівник пресслужби міноборони рф.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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