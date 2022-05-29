В Україні ліквідували полковника з пресслужби міноборони рф

Українські військові ліквідували російського полковника Владіміра Іванова, який працював у пресслужбі міноборони рф. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Так, працівника пресслужби міноборони рф полковника Владіміра Іванова ліквідували під час боїв в Україні. Більше деталей у ЗСУ наразі не надають.

Водночас журналісти-розслідувачі російської Медіазони пишуть, що 41-річний Іванов загинув ще 25 березня, його смерть офіційно підтвердили у реєстрі спадкових справ.

Нотаріус, який оформляв спадкову справу, вказав адресу проживання загиблого: м. Москва, вул. Знам’янка, 19. Це є головна будівля Міністерства оборони, військова частина 66524.

Міністерство оборони рф публічно не підтверджувало загибель свого працівника пресслужби. Про смерть полковника Іванова повідомили державні пропагандисти, однак про місце його служби нічого не уточнили.

Згідно з даними застосунку Getcontact, телефон полковника в записниках користувачів був записаний як «Владимир Пресслужба Минобороны, Володя УПСИ Иванов, ДИМК – Иванов Владимир Васильевич, Иванов Владимир Пресс Служба ВС РФ п/п-к, В. В. (ДИМК МО РФ) Иванов».

Владіміра Іванова додали до бази «Миротворця» як пропагандиста і російського військового злочинця.

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Згідно з даними журналістів, Владімір Іванов народився в Ростові-на-Дону і до переведення в Москву служив у штабі Південного Військового округу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українські військові ліквідували командира парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Александра Вигуляра. Дещо раніше – командира роти кадирівців Асвада Ідрісова.

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