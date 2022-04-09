ЗСУ ліквідували ще одного російського полковника

Українські військові знищили ще одного полковника збройних сил рф – Александра Беспалова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Ліквідований російський полковник – командир 59-го гвардійського полку. Був відзначений, зокрема, орденами Суворова и Кутузова.

ЗСУ наразі не уточняють, де саме знищили російського полковника і за яких обставин, проте опублікували фото його документів.

Як писав Львівський портал, більше ніж за місяць війни, яку веде росія, українські військові ліквідували вже вісьмох російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідовані в Україні російські генерали:

генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступника командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;

генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;

генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;

генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;

генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;

полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади рф.

Військовий експерт Олег Жданов називає ліквідацію сімох генералів рф колосальною втратою для стани-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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