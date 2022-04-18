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ЗСУ звітують про ліквідацію ще одного російського полковника

Наталя Дуляба

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Українські військові ліквідували командира 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф полковника Івана Грішіна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

«Зустрічайте “свіженького” окупанта зі складу збройних сил росії – “командир 49 зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска”. Заблукав на “навчаннях”, але вже правильно повернувся додому. Земля бетоном», – йдеться у повідомленні.

Як писав Львівський портал, більше ніж за півтора місяця війни, яку веде росія, українські військові ліквідували вже дев’ятьох російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідовані в Україні російські генерали:

  • генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступника командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;
  • генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
  • генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
  • генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;
  • полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади рф;
  • полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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