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Українські військові ліквідували російського генерала Кутузова

Андрій Котенський

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Збройні сили України ліквідували на Донбасі генерал-майора збройних сил рф Романа Кутузова з позивним «Туман». Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, а також низка рашистських ЗМІ.

Як пишуть росіяни, Кутузова ліквідували неподалік траси Артемівськ–Лисичанськ, у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.

Як писав Львівський портал, країнські військові ліквідували вже десятьох російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідовані в Україні російські генерали:

  • генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступника командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;
  • генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
  • генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
  • генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;
  • полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;
  • полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;
  • полковник Іван Грішін, командира 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф.
  • підполковника армії рф Дениса Мєжуєва – командира першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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