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ЗСУ ліквідували російського підполковника, ще двох офіцерів поранили

Наталя Дуляба

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Українські військові ліквідували підполковника армії рф Дениса Мєжуєва, ще двох офіцерів із його ж полку важко поранили. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

Ліквідований російський підполковник – командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв. Жодних інших деталей щодо його загибелі у Генштабі наразі не надають.

Також ЗСУ важко поранили ще двох офіцерів цього ж з’єднання – полковника Харитонова та підполковника Смірнова. Вони обоє перебувають на лікуванні у москві.

Як писав Львівський портал, більше ніж за півтора місяця війни, яку веде росія, українські військові ліквідували вже десятьох російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідовані в Україні російські генерали:

  • генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступника командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;
  • генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;
  • генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
  • генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
  • генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;
  • полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;
  • полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;
  • полковник Іван Грішін, командира 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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