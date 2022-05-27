Священники УПЦ МП винесли цінне майно з церкви у Дрогобичі, яка перейшла до ПЦУ

Дрогобицько-Самбірська єпархія Православної Церкви України ухвалила рішення про прийняття громади храму святого Іова Почаївського у єпархію Православної Церкви України. Після цього священники московського патріархату, яких відсторонили від проведення богослужінь, винесли з церкви все цінне майно, зокрема, іконостас, ікони та інші церковні атрибути. Про це Львівському порталу повідомили у Дрогобицькій міській раді.

Про крадіжку майна парафіяни дізнались, коли 27 травня прийшли до церкви Іова Почаївського на перше богослужіння українською мовою, яке проводили священники Православної Церкви України.

«Сьогодні, коли всі прийшли до храму, аби провести тут першу спільну молитву за Україну, стало зрозуміло, що «батюшки» готувались до такого сценарію. В храмі Іова Почаївського залишились «голі» стіни. В церкві немає предметів іконостасу, вивезена абсолютна більшість ікон та церковних атрибутів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як стверджують прихожани храму, які раніше відвідували цю церкву, з території зникли дзвони, а з двох будівель, розташованих на території церкви, навіть зрізали хрест

Зазначається також, що напередодні Дрогобицько-Самбірська єпархія Православної Церкви України заяву розглянула та ухвалила рішення про прийняття громади храму святого Іова Почаївського у єпархію Православної Церкви України. Після прийнятих рішень будівля храму та її територія були опечатані і перебували під охороною.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Наприкінці березня глава ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив, що до Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні наразі перебувають у процесі приєднання.

Вже дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України. Нещодавно до них долучилась ще одна громада московського патріархату на Львівщині. Монастир у Львові, що відхрестився від московського патріархату, вже офіційно перейшов до ПЦУ

Додамо, що через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

Першим в Україні заборонити церкву московського патріархату вирішив Конотоп (Сумська область). Відповідне розпорядження на початку травня видав мер міста. Після нього таке рішення, щоправда, лише на час війни, прийняли Бровари, що на Київщині.

Першим на Львівщині заборону на діяльність московського патріархату нещодавно ввів Борислав.

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