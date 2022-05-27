ОСТАННІ НОВИНИ

Священники УПЦ МП винесли цінне майно з церкви у Дрогобичі, яка перейшла до ПЦУ

Ольга Денисяка

|

Дрогобицько-Самбірська єпархія Православної Церкви України ухвалила рішення про прийняття громади храму святого Іова Почаївського у єпархію Православної Церкви України. Після цього священники московського патріархату, яких відсторонили від проведення богослужінь, винесли з церкви все цінне майно, зокрема, іконостас, ікони та інші церковні атрибути. Про це Львівському порталу повідомили у Дрогобицькій міській раді.

Про крадіжку майна парафіяни дізнались, коли 27 травня прийшли до церкви Іова Почаївського на перше богослужіння українською мовою, яке проводили священники Православної Церкви України.

«Сьогодні, коли всі прийшли до храму, аби провести тут першу спільну молитву за Україну, стало зрозуміло, що «батюшки» готувались до такого сценарію. В храмі Іова Почаївського залишились «голі» стіни. В церкві немає предметів іконостасу, вивезена абсолютна більшість ікон та церковних атрибутів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як стверджують прихожани храму, які раніше відвідували цю церкву, з території зникли дзвони, а з двох будівель, розташованих на території церкви, навіть зрізали хрест

Зазначається також, що напередодні Дрогобицько-Самбірська єпархія Православної Церкви України заяву розглянула та ухвалила рішення про прийняття громади храму святого Іова Почаївського у єпархію Православної Церкви України. Після прийнятих рішень будівля храму та її територія були опечатані і перебували під охороною.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Наприкінці березня глава ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив, що до Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні наразі перебувають у процесі приєднання.

Вже дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України. Нещодавно до них долучилась ще одна громада московського патріархату на Львівщині. Монастир у Львові, що відхрестився від московського патріархату, вже офіційно перейшов до ПЦУ

Додамо, що через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

Першим в Україні заборонити церкву московського патріархату вирішив Конотоп (Сумська область). Відповідне розпорядження на початку травня видав мер міста. Після нього таке рішення, щоправда, лише на час війни, прийняли Бровари, що на Київщині.

Першим на Львівщині заборону на діяльність московського патріархату нещодавно ввів Борислав.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів