У Броварах на час війни заборонили церкву московського патріархату

У місті Бровари на Київщині міська рада заборонила діяльність церкви московського патріархату на час війни в Україні. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Так, на територіях церковних громад буде встановлено охорону, яка буде контролювати дотримання заьорони. Окрім того, церкві московського патріархату не можна проводити збори, мітинги, ходи та будь-які інші масові заходи.

Відповідні заборони діятимуть протягом усього періоду воєнного стану. Наразі він продовжений до 25 травня.

Нагадаємо, раніше міський голова Конотопа Артем Семеніхін видав розпорядження, яким зовсім заборонив діяльність Української православної церкви московського патріархату на території міста.

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