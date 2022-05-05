У Конотопі заборонили церкву московського патріархату

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін видав розпорядження, яким заборонив діяльність Української православної церкви московського патріархату на території міста. Документ він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Своїм розпорядженням від 3 травня Артем Семеніхін заборонив на території Конотопа діяльність УПЦ московського патріархату як такої, що «несе загрозу національній безпеці України».

У преамбулі також вказано, що відповідне рішення прийнято відповідно до ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», а також зважаючи на антиукраїнську діяльність, спекуляції на віруваннях місцевих мешканців та відверту проросійську пропаганду у храмах УПЦ московського патріархату.

«Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ», – так прокоментував розпорядження Артем Семеніхін.

Нагадаємо, станом на початок квітня половина українців вважала, що в Україні таки потрібно заборонити церкви московського патріархату.

За попередніми даними, наразі в Україні діють близько 12 тисяч парафій московського патріархату.

Додамо, що московський патріарх кіріл (він же Володимир Гундяєв) займає відверто антиукраїнську позицію, пропагує свої відверто викривлені й маніпулятивні ідеї серед росіян. Євросоюз вже планує запровадити про нього санкції.

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