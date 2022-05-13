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Ще одна громада на Львівщині відреклась від московського патріархату

Наталя Дуляба

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Парафія Української православної церкви московського патріархату у селі Сулимів, що недалеко від Львова, вирішила перейти до Православної церкви України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Йдеться про громаду храму Вознесіння Господнього села Сулимів, яке входить до Куликівської ОТГ. Саме парафіяни вирішили змінити канонічну підлеглість і вийти з-під юрисдикції московського патріархату. Тепер релігійна громада переходить до Львівської єпархії Православної церкви України.

Втім настоятель громади Григорій Фарат не підтримав рішення своєї пастви і відмовився переходити під нову юрисдикцію.

Нагадаємо, нещодавно дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України.

Незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської помісної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Наприкінці березня глава ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив, що до Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні наразі перебувають у процесі приєднання.

Через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

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