Монастир у Львові, що відхрестився від московського патріархату, офіційно перейшов до ПЦУ

Синод Православної церкви України утворив у складі Львівської єпархії Свято-Воскресенський Новоафонський монастир. Нещодавно він вирішив вийти з підпорядкування московського патріархату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПЦУ.

На засіданні Синоду 23 травня Православна церква України офіційно затвердила перехід у своє підпорядкування Свято-Воскресенського Новоафонського монастиря, який донедавна належав до московського патріархату.

Своїм рішенням Синод ПЦУ утворив Свято-Воскресенський Новоафонський монастир у складі Львівської єпархії, а також затвердив його намісника – ігумена Іова (Ольшанського). Він очолював парафію і під час приналежності до московського патріархату.

Нагадаємо, Свято-Воскресенський Новоафонський монастир розташований у Львові на вул. Пекарській, 59-А. Рішення про перехід релігійної громади із юрисдикції московського патріархату до Православної церкви України прийняли прихожани разом із настоятелем Іовом. Про це рішення настоятель монастиря оголосив під час літургії 20 березня.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Наприкінці березня глава ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив, що до Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні наразі перебувають у процесі приєднання.

Вже дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України. Нещодавно до них долучилась ще одна громада московського патріархату на Львівщині.

Додамо, що через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

Першим в Україні заборонити церкву московського патріархату вирішив Конотоп (Сумська область). Відповідне розпорядження на початку травня видав мер міста. Після нього таке рішення, щоправда, лише на час війни, прийняли Бровари, що на Київщині.

Першим на Львівщині заборону на діяльність московського патріархату нещодавно ввів Борислав.

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