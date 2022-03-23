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Епіфаній закликав громади Московського патріархату перейти до ПЦУ

Ольга Денисяка

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Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав всі релігійні громади, що перебувають у юрисдикції Московського патріархату, перейти до ПЦУ. Про це він заявив у Твіттері.

«Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України», – закликав Епіфаній.

Водночас у Facebook Православної церкви України повідомили, що 20 березня Священний Синод ПЦУ ухвалив рішення «Про надзвичайний порядок прийняття до Православної Церкви України».

Зазначається, що рішення стосується духовенства і вірних, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в Україні (УПЦ МП), але, розуміючи реальний стан справ, усвідомлюють свій справжній канонічний та громадянський обов’язок та нині починають шукати способи відмежуватися від Російської Православної Церкви, яка через своїх керівників фактично підтримала війну в Україні та є одним із її натхненників.

«Знаємо, що є різні настрої в єпархіях МП: хтось просто взяв паузу і тимчасово не поминає на богослужіннях патріарха Кирила, хтось зважується на більш радикальні кроки. Зокрема, є й ті, хто вже зараз твердо вирішив розірвати будь-які стосунки з МП та приєднатися до Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні.

Рішення Священного Синоду ПЦУ стосується тих, хто хоче приєнатись до ПЦУ. Згідно з ним:

  1. Архієреї, духовенство, монастирі та релігійні громади, які виявлять бажання увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України, в разі ухвалення відповідного рішення зберігатимуть свою структуру як єпархії ПЦУ.
  2. Духовенство, монастирі та громади, які з певних причин не можуть увійти до складу місцевої єпархії ПЦУ, після їх письмового звернення можуть бути прийняті, як виключення, безпосередньо під омофор Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України, як ставропігійні парафії (монастирі). Такий стан речей вважаємо необхідним тимчасовим заходом, який вживається заради ікономії (пом’якшеного застосування норм канонічного права) для адаптації цих парафій у ПЦУ з подальшою їх повною інтеграцією у відповідні єпархіальні структури, згідно з територіальною приналежністю.

Як повідомляв Львівський портал, дві громади Української православної церкви, що підпорядковувались московському патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України. Під покров ПЦУ перейшли Свято-Покровська парафія у Червонограді та чоловічий монастир у Львові.

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