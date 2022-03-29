Більше 50 громад РПЦ перейшли до Православної церкви України

До Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні наразі перебувають у процесі приєднання. Про це пише Укрінформ із посиланням на главу ПЦУ Митрополита Епіфанія.

«Протягом останніх днів ми бачимо початок хвилі переходів громад з боку РПЦ до ПЦУ. І протягом практично декількох днів ми вже оформили більше 50 переходів. Зараз ми говоримо, що вже близько 100 громад визначилися, вони вже в процесі переходу. Тобто поступово українці, які перебували в духовній омані до цього часу, починають прозрівати. Громада за громадою, по всій Україні, в кожній області, не тільки на заході, а і в центрі, на сході і на півдні», – сказав владика Епіфаній в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, щодня ПЦУ повідомляють про те, що та чи інша громада визначилася, провела збори, ухвалила рішення про перехід.

«А згідно з законодавством, кожна громада має право зміни своєї юрисдикції. Тому я закликаю надалі громади московського патріархату приймати відповідні рішення, не мовчати, а долучатися до визнаної Православної церкви», – зазначив митрополит.

Як писав Львівський портал, 20 березня Синод Православної церкви України ухвалив рішення, яким закликав духовенство і релігійні громади, які перебувають в юрисдикції московського патріархату, увійти в канонічне єднання з ПЦУ.

На початку березня священнослужителі УПЦ московського патріархату звернулися до предстоятеля Онуфрія з вимогою зібрати Помісний собор та вийти з московського патріархату. Їх обурила обурила мовчазна позиція лідера церкви в час війни росії з Україною і його потурання російському президенту володимирові путіну.

20 березня стало відомо, що дві громади на Львівщині, які підпорядковувались московському патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України. Під покров ПЦУ перейшли Свято-Покровська парафія у Червонограді та чоловічий монастир у Львові.

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