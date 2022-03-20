На Львівщині дві громади московського патріархату перейшли до ПЦУ

Дві громади Української православної церкви, що підпорядковувались московському патріархату, перейшли у підпорядкування Православної церкви України. Під покров ПЦУ перейшли Свято-Покровська парафія у Червонограді та чоловічий монастир у Львові.

Парафія московського патріархату у Червонограді перейшла до складу Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ.

«Прийняв до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної Церкви України Свято-Покровську парафію м. Червонограда, настоятелем якої є о. Ігор Деркач. Відповідним розпорядженням та наказом задовільнив прохання про зміни юрисдикції громади з УПЦ МП на ПЦУ», – повідомив митрополит Львівський і Сокальський Димитрій Рудюк.

Щодо рішення ще однієї церкви стало відомо 20 березня, його ще не оголосили офіційно, пише Zaxid.net Це рішення підтвердив член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов.

Водночас у мережі з’явилось відео, в якому настоятель Львівського Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря, що розташований у Львові на вул. Пекарській, Йов Ольшанський пояснює своє рішення.

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Йов Ольшанський наголосив, що рішення прийняв за погодженням з громадою монастиря. 20 березня під час літургії настоятель оголосив, що громада переходить під юрисдикцію митрополита Львівського ПЦУ Макарія.

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