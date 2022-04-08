Половина українців виступає за заборону Московського патріархату

51% громадян вважає, що в Україні нарешті потрібно заборонити діяльність Православної церкви Московського патріархату. Про це свідчать результати опитування, яке 6 квітня проводила Соціологічна група «Рейтинг».

На тлі війни, яку веде росія в Україні, серед громадян зросла підтримка ідеї розриву зв’язків УПЦ Московського патріархату з Російською православною церквою. Якщо на початку березня таку думку поділяли 63% українців, то тепер – 74%.

Найбільша підтримка такій ініціативі – на заході і в центрі України, втім і на сході держави таку думку висловлює більше ніж половина населення.

Проти від’єднання УПЦ Московського патріархату від РПЦ висловились лише 7%, найбільше такої позиції дотримуються жителі східних регіонів.

Тим часом 51% українців вважає, що держава взагалі повинна заборонити в Україні церкву Московського патріархату. Найбільшу підтримку демонструє населення західних і центральних областей, найменшу – східних.

Водночас ще 21% висловлюються за те, аби позбавити УПЦ Московського патріархату пільг та скасувати договори оренди церковних приміщень.

Також ще 20% опитаних виступають за невтручання держави у справи церкви – найбільше таких на сході (35%) та півдні (25%).

Додамо, що опитування проводили методом телефонного інтерв’ю 6 квітня 2022 року в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Участь взяли 1200 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 2,8%.

Нагадаємо, наприкінці березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонують заборонити в Україні УПЦ Московського патріархату.

На початку березня священнослужителі УПЦ Московського патріархату звернулися до предстоятеля Онуфрія з вимогою зібрати Помісний собор та вийти з Московського патріархату. Їх обурила обурила мовчазна позиція лідера церкви в час війни росії з Україною і його потурання російському президенту володимирові путіну.

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