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У Бориславі заборонили УПЦ московського патріархату

Наталя Дуляба

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У Бориславі заборонили діяльність Української православної церкви московського патріархату. Відповідне рішення прийняла Бориславська міська рада.

«Сьогодні, 19 травня, після довготривалих обговорень на засіданнях комісій з гуманітарних питань, зваживши всі негативні й позитивні сторони, депутати Бориславської міської ради прийняли історичне рішення – заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується московському патріархату», – йдеться у повідомленні.

Це рішення набуває чинності з 1 червня 2022 року.

Також Бориславська міська рада своїм рішенням заборонила використовувати приміщення церкви для проведення зібрань і богослужінь та продажу продукції православної церкви.

Мерія Борислава розпочне процедуру примусового вилучення храму та передачу його в комунальну власність громади.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

Першим в Україні заборонити церкву московського патріархату вирішив Конотоп (Сумська область). Відповідне розпорядження на початку травня видав мер міста. Після нього таке рішення, щоправда, лише на час війни, прийняли Бровари, що на Київщині.

Як писав Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Наприкінці березня глава ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив, що до Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні наразі перебувають у процесі приєднання.

Вже дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України. Нещодавно до них долучилась ще одна громада московського патріархату на Львівщині.

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