У Стрийській громаді заборонили діяльність церкви Московського патріархату

У Стрийській громаді на Львівщині депутати міської ради заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Стрийської районної державної адміністрації.

Так, у четвер, 26 травня, депутати одноголосно прийняли відповідне рішення.

«Під забороною тепер також організації, які керуються московською православною церквою та пропагують позицію ворога на території Стрийської громади. Також депутати прийняли звернення до Верховної Ради підтримати цю заборону на державному рівні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення понад 400 громад вийшли з підпорядкування московському патріархату та перейшли до Православної Церкви України.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Наприкінці березня глава ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив, що до Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні наразі перебувають у процесі приєднання.

Вже дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України. Нещодавно до них долучилась ще одна громада московського патріархату на Львівщині. Монастир у Львові, що відхрестився від московського патріархату, вже офіційно перейшов до ПЦУ

Додамо, що через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

Першим в Україні заборонити церкву московського патріархату вирішив Конотоп (Сумська область). Відповідне розпорядження на початку травня видав мер міста. Після нього таке рішення, щоправда, лише на час війни, прийняли Бровари, що на Київщині.

Першим на Львівщині заборону на діяльність московського патріархату нещодавно ввів Борислав.