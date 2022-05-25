Від початку повномасштабної війни до ПЦУ перейшли 400 громад

Від початку повномасштабного російського вторгнення понад 400 громад вийшли з підпорядкування московському патріархату та перейшли до Православної Церкви України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ПЦУ.

«З часу повномасштабного російського вторгнення на територію нашої держави уже понад чотириста громад по всій Україні абсолютною більшістю голосів ствердили свій вихід з підпорядкування Московському патріархату та послідувавши Томосу про автокефалію долучилися до великої родини Православної Церкви України.Незворотній процес переходів триває, об‘єднаємо Церкву, захистимо державу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише на Хмельниччині понад 100 громад відмовилися і надалі перебувати у структурі, очільник й ієрархи якої підтримують та благословляють злочинний напад на Україну. Також п’ятдесят парафій перейшли у безпосереднє керівництво Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Наприкінці березня глава ПЦУ Митрополит Епіфаній заявив, що до Православної церкви України вже перейшли понад 50 громад московського патріархату, ще близько сотні наразі перебувають у процесі приєднання.

Вже дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України. Нещодавно до них долучилась ще одна громада московського патріархату на Львівщині. Монастир у Львові, що відхрестився від московського патріархату, вже офіційно перейшов до ПЦУ

Додамо, що через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

Першим в Україні заборонити церкву московського патріархату вирішив Конотоп (Сумська область). Відповідне розпорядження на початку травня видав мер міста. Після нього таке рішення, щоправда, лише на час війни, прийняли Бровари, що на Київщині.

Першим на Львівщині заборону на діяльність московського патріархату нещодавно ввів Борислав.

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