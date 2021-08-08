Львів‘янка здобула срібну медаль для України в Токіо

Львів‘янка принесла Україні «срібло» у заключний день Олімпійських Ігор у Токіо. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Олена Старікова, львів’янка, фінішувала другою в індивідуальному спринті на велотреку та здобула «срібло» на Олімпійських іграх.

25-річна трекова велогонщиця Олена Старікова – багаторазова чемпіонка України, володарка Кубку Світу у спринті, срібна призерка Чемпіонату Європи з командного спринту. У 2019 році виборола срібло Чемпіонату світу, яке стало першою медаллю для України на Чемпіонатах світу з 2008 року, цього ж року здобула ще срібло і бронзу Чемпіонату Європи. У 2020 році стала чемпіонкою Європи з велотреку та бронзовою призеркою Кубку світу.

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Загалом українські спортсмени здобули 19 медалей на Олімпійських іграх – одну золоту, шість срібних та дванадцять бронзових.

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді, «бронзу», виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня зі Львова Алла Черкасова, дует Марти Федіної – Анастасії Савчук в артистичному плаванні, борчиня Ірина Коляденко, каратист Станіслав Горуна, команда українок з артистичного плавання та легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Також «срібло» здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, каратистка Анжеліка Терлюга, веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова та боксер Олександр Хижняк. Перше «золото» на Олімпійських іграх завоював ще один борець Жан Беленюк.

Як писав Львівський портал, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

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