Львівська борчиня Алла Черкасова здобула «бронзу» на Олімпійських іграх

Борчиня зі Львівщини Алла Черкасова виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Алла Черкасова з рахунком 2:0 перемогла чинну чемпіонку з Японії Сару Досьо і виборола «бронзу» Олімпійських ігор-2020. Це перша медаль, яку на цьогорічній олімпіаді здобув представник Львівщини.

Напередодні Алла Черкасова зізналась, що для неї це буде остання олімпіада в кар’єрі.

«Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти. Це моя остання Олімпіада – останній шанс здійснити мрію», – розповідала спортсменка.

Зазначимо, що 32-річна борчиня Алла Черкасова виступає у ваговій категорії до 68 кг. Спортсменка зі Львова є чемпіонкою світу та Європи, призеркою чемпіонату світу і Європи, золотою медалісткою кубка світу. Майстер спорту України міжнародного класу.

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді, «бронзу», виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук та тенісистка Еліна Світоліна.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Загалом в активі нашої збірної – одна срібна медаль і тепер уже шість бронзових.

Як писав Львівський портал, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням.

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Фото: скриншот із трансляції на Суспільному, Reuters