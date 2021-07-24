Україна виборола першу медаль на Олімпійських іграх-2020

У суботу, 24 липня, дзюдоїстка Дар’я Білодід здобула «бронзу» на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Це перша медаль у скарбничці національної збірної на цьогорічній олімпіаді. Про це повідомляє Львівський портал.

20-річна Дар’я Білодід посіла третє місце на Олімпійських іграх в Токіо у ваговій категорії до 48 кг. У бою за «бронзу» Білодід перемогла Ширу Рішоні з Ізраїлю.

Таким чином спортсменка принесла Україні першу олімпійську медаль в Токіо і першу в історії Незалежної України нагороду у жіночому дзюдо.

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«Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені. Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі, поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно»», – прокоментувала свій результат Дар’я Білодід НОК України.

Зазначимо, 20-річна Дар’я Білодід – чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу з дзюдо (2018 та 2019 роки). Тепер до її спортивних досягнень додалась ще й бронзова медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували цієї п’ятниці, 23 липня, і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням.

Показує Олімпійські ігри телеканал UA:Перший, також подивитися змагання можна й на сайті «Суспільного», де буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Додамо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

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Фото: НОК України