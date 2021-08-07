Олімпійську «бронзу» забрала Ярослава Магучіх у стрибках в висоту

Ярослава Магучіх, українська легкоатлетка, здобула бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 в Токіо. Про це інформує Львівський портал.

Українці не вдалося стрибнути вище за 2 м. Золото забрала легкоатлетки з ОКР Марії Ласіцкене, а срібло – австралійки Нікола Макдермот.

Ярославі Магучіх 19 років та вона родом з Дніпра. Дівчина є чемпіонкою Європи з легкої атлетики в приміщенні (2021), чемпіонка Європи серед юніорів, чемпіонка світу та Європи серед юнаків, рекордсменка світу серед юніорів (вікова група до 20 років).

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Загалом українські спортсмени здобули 18 медалей на Олімпійських іграх – одну золоту, п’ять срібних та дванадцять бронзових.

Нагадаємо, першу медаль для України на Олімпіаді, «бронзу», виборола дзюдоїстка Дар’я Білодід.

Після цього «бронзу» також здобули шпажист Ігор Рейзлін, Українські стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна, борчиня зі Львова Алла Черкасова, дует Марти Федіної – Анастасії Савчук в артистичному плаванні, борчиня Ірина Коляденко, каратист Станіслав Горуна та команда українок з артистичного плавання.

Плавець Михайло Романчук приніс на одразу дві медалі: «бронзу» виборов на дистанції 800 метрів, а «срібло» – у фіналі запливу чоловіків на 1500 метрів вільним стилем вільним стилем.

Також «срібло» здобув борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, каратистка Анжеліка Терлюга, веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова та боксер Олександр Хижняк. Перше «золото» на Олімпійських іграх завоював ще один борець Жан Беленюк.

Як писав Львівський портал, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

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